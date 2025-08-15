Боєць ЗСУ про "нецензурну" ситуацію в Покровську: там круті підрозділи, але…

Ворог закидає у місто штурмові групи

Ситуація в Покровську на Донеччині залишається стабільно важкою, при цьому російські окупанти перейшли від тактики наскоків диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) до заходу штурмових груп. При цьому ЗСУ досить ефективно зачищають їх.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх". Він пояснив, що динаміка для Сил оборони все ж таки негативна.

— Не можна сказати, що в місто зайшли росіяни, але можна підтвердити, що вже навіть не ДРГ, а штурмові групи намагаються заходити в місто. Станом на зараз вони знищуються. Але слово, яким описав мій побратим ситуацію в Покровську, — воно нецензурне. Але ви розумієте, про що я хочу сказати, — зауважив боєць.

За його словами, є спроби заходу ворожих військ у Покровськ. Але групи, які знаходяться не тільки на окраїнах міста, максимально оперативно знищують.

— Підрозділи, які там працюють, це круті підрозділи. Вони дуже добре вміють зачищати. Але ми вже боремося не за те, щоби не підпустити ворога до Покровська на якусь межу, а боротьба вже йде за те, щоб не дати ворогу зайти і закріпитися в Покровську. Це можна констатувати, як негативну динаміку, — підсумував Євген Ієвлєв.

