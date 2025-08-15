Боец ВСУ о "нецензурной" ситуации в Покровске: там крутые подразделения, но…

Враг забрасывает в город штурмовые группы

Ситуация в Покровске Донецкой области остается стабильно тяжелой, при этом российские оккупанты перешли от тактики наскоков диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) к заходу штурмовых групп. При этом ВСУ довольно эффективно зачищают их.

Об этом на YouTube канале Telegraf UA рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх". Он пояснил, что динамика для Сил обороны все же отрицательна.

— Нельзя сказать, что в город вошли россияне, но можно подтвердить, что уже даже не ДРГ, а штурмовые группы пытаются заходить в город. По состоянию на данный момент они уничтожаются. Но слово, которым описал мой побратим ситуацию в Покровске, — оно нецензурное. Но вы понимаете, о чем я хочу сказать, — заметил боец.

По его словам, есть попытки захода вражеских войск в Покровск. Но группы, которые находятся не только на окраинах города, максимально оперативно уничтожают.

— Подразделения, которые там работают, это крутые подразделения. Они очень хорошо умеют зачищать. Но мы уже боремся не за то, чтобы не подпустить врага в Покровск до какой-то черты, а борьба уже идет за то, чтобы не дать врагу зайти и закрепиться в Покровске. Это можно констатировать как негативную динамику, — подытожил Евгений Иевлев.

