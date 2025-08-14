Жителі Покровська допомагають ловити диверсантів: сміливий вчинок літньої пари потрапив на відео

Жителі показали дрону, де засіли росіяни

Російські війська переодягаються у цивільний одяг і намагаються так потрапити до Покровська. Однак іноді знайти їх допомагають самі місцеві.

Видання The Telegraph поділилося кадрами, на яких видно, як літня пара супроводжує український дрон, показуючи, де засіли окупанти. Зазвичай диверсанти діють групами по три-чотири особи, а їхні цілі зводяться до атак піхотних груп та легкоброньованої техніки ЗСУ.

На короткому відео видно, що спочатку один із місцевих жителів виходить на зустріч FPV-дрону та показує пальцем, де ховаються росіяни. Коли дрон летить у вказаному напрямку, у кадрі також з’являється жінка похилого віку, яка дбайливо відчиняє йому двері у двір.

Російські диверсанти, крім безпосередніх атак, також займаються поширенням дезінформації. Наприклад, заступник командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Ілля Петрина розповів, що загарбники розповідають місцевим жителям, що їх уже у місті 500 осіб і треба припинити допомагати ЗСУ.

Диверсанти заходять у населені пункти по три-чотири особи і займають порожні будівлі, переодягаючись у будь-який одяг, який вони можуть знайти.

Українські військові кажуть, що місцеві жителі часто допомагають знайти росіян, проте водночас наявність цивільних заважає ефективно винищувати диверсантів та обмежує спектр доступного озброєння. Втім, іноді з радіоперехоплень стає зрозуміло, що самі диверсанти не розуміють своїх завдань, а тому просто намагаються сховатися десь і не показувати себе. Крім того, найчастіше такими є звичайні піхотинці.

"Ми впевнені, що вони не відправлять свої спецпідрозділи до Покровська на ці завдання, тому що це практично стовідсоткова загибель" Ілля Петріна

