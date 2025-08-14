Жители Покровска помогают ловить диверсантов: смелый поступок пожилой пары попал на видео

Жители показали дрону, где засели россияне

Российские войска переодеваются в гражданскую одежду и пытаются так попасть в Покровск. Однако иногда найти их помогают сами местные жители.

Издание The Telegraph поделилось кадрами, на которых видно, как пожилая пара сопровождает украинский дрон, показывая, где засели оккупанты. Обычно диверсанты действуют группами по три-четыре человека, а их цели сводятся к атакам пехотных групп и легкобронированной техники ВСУ.

На коротком видео видно, что сначала один из местных жителей выходит на встречу FPV-дрону и показывает пальцем, где прячутся россияне. Когда дрон летит в указанном направлении, в кадре также появляется пожилая женщина, которая заботливо открывает ему дверь во двор.

Российские диверсанты помимо непосредственных атак также занимаются распространением дезинформации. Например, заместитель командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Илья Петрина рассказал, что захватчики рассказывают местным жителям, что их уже в городе 500 человек и надо прекратить помогать ВСУ.

Диверсанты заходят в населенные пункты по три-четыре человека и занимают пустующие здания, переодеваясь в любую одежду, которую они могут найти.

Украинские военные говорят, что местные жители часто помогают найти россиян, однако в то же время наличие гражданских мешает эффективно истреблять диверсантов и ограничить спектр доступного вооружения. Впрочем, иногда из радиоперехватов становится понятно, что сами диверсанты не понимают свои задачи, а потому просто пытаются укрыться где-то и не показывать себя. Кроме того, зачастую таковыми являются обычные пехотинцы.

"Мы уверены, что они не отправят свои спецподразделения в Покровск на эти задания, потому что это практически стопроцентная гибель" Илья Петрина

