Покровск очищен от ДРГ. Военные показали свежее видео из города

По городу можно передвигаться, сообщают военные

Ситуация в Покровске Донецкой области остается напряженной, однако украинские военные успешно зачистили город от вражеских диверсантов, и по нему можно передвигаться.

Об этом на своем канале в Телеграмме сообщил 7 корпус ДШВ.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители. Передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что именно через Покровск лежит трасса, которая может открыть оккупантам путь из Донецкой области на Павлоград и Днепр, из-за чего город уже долгое время под атаками. Однако ВСУ держат оборону и показывают на этом направлении отличные результаты.