Стратили та тягли тіло за мотоциклом: росіяни показово вбили українського військового

Україна вже звернулася до ООН

Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин і жорстоко стратили українського військовослужбовця. На ситуацію вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Відеозапис спочатку був оприлюднений українським військовослужбовцем із позивним Османом ("Говорять снайпер") у своєму telegram-каналі. Він не вказав час і місце зйомок відеозапису.

На кадрах видно, що тіло вбитого українського захисника росіяни прив’язали до мотоцикла та деякий час тягли дорогою. Оскільки саме відео містить сцени жорстокості, публікувати його "Телеграф" не стане, проте охочі можуть подивитись його за цим посиланням.

На відеозапис відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який зазначив, що подібна поведінка є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та женевських конвенцій. Він звернувся до ООН та "Червоного хреста".

"Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність", — написав він.

Лубінець закликав усіх громадян України, які мають інформацію про цей чи аналогічні злочини, звертатися на гарячу лінію омбудсмена (0800 50 17 20).

Реакція Лубинця

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни на Курщині розстріляли українських військовополонених. Попередньо від рук російських військових загинули воїни із 82 бригади.