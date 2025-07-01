Казнили и тащили тело за мотоциклом: россияне показательно убили украинского военного

Украина уже обратилась к ООН

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление и жестоко казнили украинского военнослужащего. На ситуацию уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Видеозапись изначально была обнародована украинским военнослужащим с позывным Осман ("Говорять снайпер") в своем telegram-канале. Он не указал время и место съемок видеозаписи.

На кадрах видно, что тело убитого украинского защитника россияне привязали к мотоциклу и некоторое время тащили по дороге. Поскольку само видео содержит сцены жестокости, публиковать его "Телеграф" не станет, однако желающие могут посмотреть его по этой ссылке.

На видеозапись отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который отметил, что подобное обращение является грубым нарушением международного гуманитарного права и женевских конвенций. Он обратился к ООН и "Красному кресту".

"Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должно понести справедливую ответственность", — написал он.

Лубинец призвал всех граждан Украины, которые обладают информацией об этом или аналогичных преступлениях, обращаться на горячую линию омбудсмена (0800 50 17 20).

Реакция Лубинца

Ранее "Телеграф" писал, что россияне в Курской области расстреляли украинских военнопленных. Предварительно от рук российских военных погибли воины из 82 бригады.