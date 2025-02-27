Румунські військові можуть збивати ворожі дроні в небі над країною: Сенат Румунії ухвалив закон

Документ буде відправлено на підпис президенту країни, формально він вже вважається таким, що набрав чинності

Верхня палата румунського парламенту, Сенат, 26 лютого ухвалила законопроєкт про контроль румунського повітряного простору. Відтепер румунські військові можуть збивати дрони, які незаконно залітають у повітряний простір країни, перш за все – російські.

Про це повідомляє Digi24. Зазначається, що документ регулює низку нюансів, зокрема встановлює заходи для контролю за використання повітряного простору Румунії та визначає відповідальних за запобігання та протидію порушникам.

У законопроєкті зазначається, що румунська армія відтепер має право збивати будь-які БПЛА, які незаконно перелітають державний кордон та літають у повітряному просторі країни без дозволу. Вони можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо неможливо "взяти їх під контроль" силами румунських військових, або підрозділів НАТО.

При цьому документ фактично ухвалений, оскільки схвалення Сенатом означає, що розгляд у нижній Палаті депутатів румунського парламенту не обов'язковий. Документ буде відправлено на підпис президенту країни, формально він вже вважається таким, що діє, але чисто формально набуде чинності після підпису президента та публікації.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 вересня 2024 року під час атаки на Україну російський ударний безпілотник вкотре залетів на територію Румунії. Тому ВПС країни підіймали в небо винищувачі. Проте жодного дрона не збили через правову заборону в румунському законодавстві.

Варто зазначити, що такий інцидент стався у грудні 2023 року. Тоді російські "шахеди" під час атак на Ізмаїл теж залітали на територію Румунії. Проте пілотові НАТО не дозволили збивати цілі. У НАТО дійшли висновку, що це сталося ненавмисно і обмежилися "рішучим засудженням" та висловленням надзвичайної стурбованості.