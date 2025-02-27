Румынские военные могут сбивать вражеские дроны в небе над страной: Сенат Румынии принял закон

Документ будет отправлен на подпись президенту страны, формально он уже считается таким, который действует

Верхняя палата румынского парламента, Сенат, 26 февраля приняла законопроект о контроле румынского воздушного пространства. Отныне румынские военные могут сбивать незаконно залетающие в воздушное пространство страны дроны, прежде всего – российские.

Об этом сообщает Digi24. Отмечается, что документ регулирует ряд нюансов, в частности, устанавливает меры по контролю за использованием воздушного пространства Румынии и определяет ответственных за предотвращение и противодействие нарушителям.

В законопроекте отмечается, что румынская армия теперь имеет право сбивать любые БПЛА, которые незаконно перелетают государственную границу и летают в воздушном пространстве страны без разрешения. Они могут быть уничтожены или нейтрализованы, если невозможно "взять их под контроль" силами румынских военных или подразделений НАТО.

При этом документ фактически принят, поскольку одобрение Сенатом означает, что рассмотрение в нижней Палате депутатов румынского парламента не обязательно. Документ будет отправлен на подпись президенту страны, формально он уже считается действующим, но чисто формально вступит в силу после подписи президента и публикации.

Напомним, что в ночь на 8 сентября 2024 года во время атаки на Украину российский ударный беспилотник в который раз залетел на территорию Румынии. Поэтому ВВС страны поднимали в небо истребители. Однако ни одного дрона не сбили из-за правового запрета в румынском законодательстве.

Следует отметить, что такой инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда российские "шахеды" во время атак на Измаил тоже залетали на территорию Румынии. Однако пилоту НАТО не разрешили сбивать цели. В НАТО пришли к выводу, что это произошло ненамеренно и ограничились "решительным осуждением" и выражением чрезвычайной озабоченности.