Вбили маленьку Софійку та всю її родину: у Полтаві невблаганно зростає кількість жертв удару РФ (фото)

Рятувальні та пошукові роботи на місці обстрілу продовжуються

Внаслідок російської атаки по Полтаві 1 лютого загинула родина: 9-річна дівчинка та її батьки. Особу загиблої вже встановлено — це школярка Софія Яворська.

Про це повідомляє ТРК "Рудана". Дівчинка часто відвідувала бібліотеку на вулиці Кучеренка поблизу зруйнованого будинку.

Співробітники бібліотеки назвали Софію "дівчинкою, яка щиро любила книги і завжди приходила з допитливим поглядом та відкритим серцем".

Тим часом Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області повідомило, що внаслідок російської атаки загинули 12 людей, з них двоє дітей. Постраждали 17 людей, з яких 4 дітей. Ще 22 людей вдалося врятувати.

UPD: кількість загиблих зросла до 14 людей.

Окрім фото, у мережі з’явилось і відео ліквідації наслідків російської атаки.

Нагадаємо, окрім Полтави, росіяни вдарили по Харкову та Запоріжжю, а за день до цього обстріляли Одесу. Внаслідок атаки 31 січня постраждала будівля готелю "Брістоль" у центрі Одеси — ця будівля має багаторічну історію, а проживання там є дорогим.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 2 лютого російські військові атакували Україну ударними дронами, а також ракетами. Вибухи лунали у різних областях, включаючи Київську.