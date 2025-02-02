Убили маленькую Софийку и всю её семью: в Полтаве неумолимо растет число жертв удара РФ (фото)

Спасательные и поисковые работы на месте обстрела продолжаются

В результате российской атаки по Полтаве 1 февраля погибла семья: 9-летняя девочка и ее родители. Личность погибшей уже установлена — это школьница София Яворская.

Об этом сообщает ТРК "Рудана". Девочка часто посещала библиотеку на улице Кучеренко, вблизи разрушенного дома.

Сотрудники библиотеки назвали Софию "девочкой, которая искренне любила книги и всегда приходила с любознательным взглядом и открытым сердцем".

Тем временем Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области сообщило, что в результате российской атаки погибли 12 человек, из них — двое детей. Пострадали 17 человек, из которых — 4 детей. Еще 22 человек удалось спасти.

UPD: количество погибших выросло до 14 человек.

Кроме фото, в сети появилось и видео ликвидации последствий российской атаки.

Напомним, кроме Полтавы, россияне ударили по Харькову и Запорожью, а за день до этого обстреляли Одессу. В результате атаки 31 января пострадало здание отеля "Бристоль" в центре Одессы — это здание имеет многолетнюю историю, а проживание там является дорогим.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 2 февраля российские военные атаковали Украину ударными дронами, а также ракетами. Взрывы звучали в разных областях, включая Киевскую.