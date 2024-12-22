Працював у ліцеї, а загинув морпіхом: Україна втратила Героя Валерія Бурмуса

У мирному житті чоловік працював морпіхом

Миколаївщина в жалобі. У бою за Україну загинув 38-річний морський піхотинець Валерій Бурмус з Олександрівської громади.

Військовослужбовець віддав життя під час виконання бойового завдання у складі окремої бригади морської піхоти військової частини А2802. Про втрату повідомили в Олександрівській громаді, звідки родом був Герой.

Валерій Володимирович Бурмус народився 22 червня 1986 року. До початку військової служби працював у Воронівському ліцеї Олександрівської селищної ради, де його пам'ятають як доброзичливу та відповідальну людину. Колеги згадують його щирим та усміхненим.

25 листопада 2024 року Валерій загинув на полі бою поблизу населеного пункту Свердликове Курської області. За даними Clarity, його вважали зниклим безвісти.

Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та захищав територіальну цілісність України. "Валерій назавжди залишиться в наших серцях таким, яким він був — доброзичливим, усміхненим, щирим, чесним, відповідальним", — зазначили у навчальному закладі.

Валерій Бурмус

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