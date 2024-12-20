Ще одного генерала РФ чекає "вибуховий самокат"? СБУ оголосила підозру вбивці журналіста Reuters

Тоді постраждало 5 кореспондентів та стільки ж цивільних у Краматорську

Російському генералу Олексію Кіму, який віддав наказ ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters у Краматорську, повідомили про підозру. Тоді від вибуху загинув кореспондент видання.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ). Зазначається, що ракетний удар по знімальній групі Reuters відбувся 24 серпня 2024 року.

Балістична ракета влучила у готель "Сапфір", де перебували співробітники видання — один загинув, п'ятеро постраждали.

"За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ. Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні", — йдеться у повідомленні.

Під час розслідування з'ясувалось, що російський генерал-полковник віддав наказ своїм підлеглим вдарити по готелю балістичною ракетою "Іскандер-М". Від вибуху будівлю рознесло вщент, окрім працівників Reuters постраждали ще 5 цивільних осіб.

Генерал-полковнику РФ заочно повідомили про підозру на підставі зібраних доказів. Його звинувачують у ведені агресивної війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Зауважимо, що нещодавно російського генерала Ігоря Кирилова ліквідували за допомогою вибухівки та самоката після оголошення йому підозри СБУ. Пізніше джерела підтвердили, що цю операцію провела СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що разом з генералом Кириловим у Росії ліквідували і його помічника.