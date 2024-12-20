Еще одного генерала РФ ждет "взрывной самокат"? СБУ объявила подозрение убийце журналиста Reuters

Тогда пострадали 5 корреспондентов и столько же гражданских в Краматорске.

Российскому генералу Алексею Киму, отдавшему приказ ударить "Искандером" по съемочной группе Reuters в Краматорске, сообщили о подозрении. Тогда в результате взрыва погиб корреспондент издания.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Ракетный удар по съемочной группе Reuters произошел 24 августа 2024 года.

Баллистическая ракета попала в гостиницу "Сапфир", где находились сотрудники издания — один погиб, пятеро пострадали.

"По данным следователей СБУ, ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил РФ. Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение гостиницы, где находились только гражданские", — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что российский генерал-полковник отдал приказ своим подчиненным ударить по гостинице баллистической ракетой "Искандер-М". От взрыва здание разнесло вдребезги, кроме работников Reuters пострадали еще 5 гражданских лиц.

Генерал-полковнику РФ заочно сообщили о подозрении на основании собранных доказательств. Его обвиняют в ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины), нарушениях законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Отметим, что недавно российский генерал Игорь Кириллов был ликвидирован с помощью взрывчатки и самоката после оглашения ему подозрения СБУ. Позже источники подтвердили, что эту операцию провела СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вместе с генералом Кирилловым в России ликвидировали и его помощника.