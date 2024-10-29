Робили чоловіків "інвалідами" за кругленьку суму: працівників ще одного МСЕК затримало ДБР

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози за великі суми грошей

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у структурі центрів медико-соціальних експертиз у різних регіонах України. На Одещині затримали групу працівників МСЕК, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути служби в армії.

Про це повідомила прес-служба ДБР. Йдеться про лікарів з Одеської обласної клінічної лікарні, а також посадових осіб Одеського обласного центру МСЕК.

Підозрювані вигадували здоровим чоловікам фіктивні діагнози, робили фальшиві медичні документи на підтвердження "історії хвороби", аж до МРТ.

Військовозобов’язані йшли з пакетом готових документів до МСЕК, де на них чекали вже заздалегідь підготовлені члени комісії для оформлення інвалідності. Вартість послуг залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності становила від 6 до 12 тисяч доларів США.

Слідство встановило 42 особи, які скористалися такими "послугами". Вже проведено 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Було вилучено медичну документацію, понад 80 тисяч доларів США готівкою та три автомобілі преміум класу.

Також під час обшуків на території МСЕК було затримано двох військовослужбовців, які перебували в розшуку за фактом самовільного залишення частини.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримано, йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовцем (ч. 3 ст. 368 КК України). Якщо провину буде доведено в суді, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

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