Рідні шукали два роки, та дива не сталось: на Львівщині поховають молодого військового

Воїн служив у 24-ї ОМБр ім. Короля Данила

Іноді про загибель героїв стає відомо одразу. Однак бувають випадки, коли рідні та близькі роками шукають хоч найменшу звістку про захисника. Попри надії, стало відомо про загибель військового Анатолія Хромчака з села Рожанка Львівської області. Остання звістка про нього була в квітні 2022 року.

Про це розповіли у Кам'янка-Бузькій міській раді. Після початку повномасштабного вторгнення Анатолій став на захист Батьківщини в складі 24-ї ОМБр ім. Короля Данила. Він був старшим солдатом. 23 квітня 2022 року Анатолій загинув під час бою в районі Попасної на Луганщині.

Героя шукали та чекали мама, бабуся й брати. Юному захиснику Анатолію назавжди лишилося 26 років. Його тіло привезуть додому 19 жовтня. Похоронний кортеж проїде кілька сіл перед тим, як проїхати до села Рожанка, до будинку де жив загиблий. Від 18 жовтня до 20 жовтня в громаді оголошено дні жалоби. Одночасно з звісткою про загибель Анатолія Хромчака повідомили про загибель ще одного мешканця громади, Юрія Серкіса.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель ще одного героя з Львівщини Владислава Тарнавського. Він також загинув на Луганщині.