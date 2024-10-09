Чекати на загрозу? У Білорусь прилетів російський МіГ-31К

Таких літаків у Білорусі не було півтора року

У середу, 9 жовтня, до Білорусі прилетів винищувач МіГ-31К ВКС РФ, який може бути носієм ракети Х-47М2 "Кинжал". Кінцевим пунктом є аеродром "Мачуліщі", де у лютому 2023 року було підірвано російський розвідувальний літак А-50.

За нашими даними, винищувач МіГ-31К ВКС РФ прямо зараз заходить на посадку на аеродром "Мачулищі", повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн", який займається моніторингом військової активності.

"Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км", — йдеться в публікації.

Також автори нагадують, що винищувачів типу МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі протягом останніх 1,5 років, а саме з 6 квітня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що за останню добу українці змогли приземлити ще одну російську "пташку". Про це свідчить нова статистика Генштабу. Тим часом що саме це був за літак, військові не уточнили.

Також "Телеграф" писав, що втрата нового стелс-безпілотника С-70 "Мисливець" може стати "головною ганьбою для російських ВПС". Щоб уламки цього апарату не дісталися українцям, окупанти навіть запустили по місцю падіння балістичну ракету "Іскандер", але на той момент найважливіші частини вже були вивезені з місця падіння.