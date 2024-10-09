Ждать угрозы? В Беларусь прилетел российский МиГ-31К

Таких самолетов в Беларуси не было полтора года

В среду, 9 октября, в Беларусь прилетел истребитель МиГ-31К ВКС РФ, который может быть носителем ракеты Х-47М2 "Кинжал". Конечным пунктом является аэродром "Мачулищи", где в феврале 2023 года был взорван российский разведывательный самолет А-50.

По нашим данным, истребитель МиГ-31К ВКС РФ прямо сейчас заходит на посадку на аэродром "Мачулищи", сообщает телеграм-канал "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности.

"Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км", – говорится в публикации.

Также авторы напоминают, что истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси в течение последних 1,5 года, а именно с 6 апреля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки украинцы смогли приземлить еще одну российскую "птичку". Об этом свидетельствует новая статистика Генштаба. Между тем, что именно это был за самолет, военные не уточнили.

Также "Телеграф" писал, что потеря новейшего стелс-беспилотника С-70 "Охотник" может стать "главным позором для российских ВВС". Чтобы обломки этого аппарата не достались украинцам, оккупанты даже запустили по месту падения баллистическую ракету "Искандер", но к тому моменту самые важные части уже были вывезены с места падения.