"Робимо усе можливе": в 53 бригаді відповіли на скарги рідних бійців, що зникли безвісти

Військові озвучили офіційні канали для отримання інформації

У 53 окремій механізованій бригаді імені Володимира Мономаха відповіли на закиди від рідних бійців, що зникли під час боїв на Донеччині, в районі населених пунктів Нью-Йорк та Залізне. Військові запевняють, що при інформуванні сімей діють за визначеними алгоритмами та готові максимально надавати всю відому інформацію, а коли йдеться про евакуацію полеглих побратимів чи їх речей, ставлять в пріоритет життя бійців.

Відповідь стала реакцією на заяви рідних бійців, які скаржилися, що у них, нібито, відсутня комунікація з командування 53 ОМБр: за словами людей, вони не можуть з'ясувати обставини зникнення безвісти їхніх рідних, а відповідні сповіщення отримують з затримками. Також нібито виникають помилки при поверненні особистих речей, а частина сімей взагалі їх не отримує чи отримує частково.

В командуванні 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха підкреслили "Телеграфу", що "глибоко розуміють біль та тривогу, яку переживають родини наших військовослужбовців".

"На жаль, війна завжди несе втрати, і кожен день ми стикаємося з викликами, виконуючи бойові завдання, – йдеться у повідомленні.

Існує певний алгоритм дій, згідно з встановленими інструкціями: сповіщення про зникнення безвісти військовослужбовців, сповіщення про загибель військовослужбовців направляється до ТЦК та СП з якого був призваний військовослужбовець. Дані сповіщення надсилаються в день коли саме військовослужбовець зник безвісти, загинув.

Усі документи й необхідна інформація надаються вчасно.

Особисті речі військовослужбовців, які перебували при них або залишилися у підрозділі, передаються родинам через службу цивільно-військового співробітництва.

Водночас ми повинні наголосити, що пріоритетом для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, завжди залишається збереження власного життя під час евакуації тіл загиблих побратимів. Через це, на жаль, у деяких випадках особисті речі можуть залишитися на бойових позиціях і не бути одразу евакуйованими.

Командування робить усе можливе, щоб родини отримували повну інформацію щодо своїх близьких у встановлені терміни.

Ми розуміємо, що очікування інформації є важким для родин, тому бригада докладає максимум зусиль для того, щоб кожне звернення родини розглядалося вчасно та з максимальною увагою.

Якщо виникають питання або є необхідність додаткової інформації, родини можуть звертатися через офіційні канали — електронну пошту: [email protected] або телефонні лінії: +380 93 247 2679.

Детальна інформація за посиланням https://sites.google.com/view/military-service. Кожне звернення буде розглянуто, і відповідь надається оперативно.

Ми приділяємо увагу кожному зверненню і намагаємося надавати вичерпні та своєчасні відповіді. Дякуємо за терпіння та розуміння в цей складний для всіх нас час".