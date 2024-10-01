"Делаем все возможное": в 53 бригаде ответили на жалобы родных бойцов, пропавших без вести

Военные озвучили официальные каналы для получения информации

В 53 отдельной механизированной бригаде имени Владимира Мономаха ответили на упреки от родных бойцов, пропавших во время боев в Донецкой области, в районе населенных пунктов Нью-Йорк и Зализное. Военные уверяют, что при информировании семей действуют по определенным алгоритмам и готовы максимально предоставлять всю известную информацию, а когда речь идет об эвакуации павших побратимов или их вещей, ставят в приоритет жизни бойцов.

Ответ стал реакцией на заявления родных бойцов, которые жаловались, что у них якобы отсутствует коммуникация с командованием 53 ОМБр: по словам людей, они не могут выяснить обстоятельства пропажи без вести их родных, а соответствующие уведомления получают с задержками. Также вроде бы возникают ошибки при возвращении личных вещей, а часть семей вообще их не получает или получает частично.

В командовании 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха подчеркнули "Телеграфу", что: "глубоко понимают боль и тревогу, которую переживают семьи военнослужащих".

"К сожалению, война всегда несет потери, и каждый день мы сталкиваемся с вызовами, выполняя боевые задания", — говорится в сообщении.

Существует определенный алгоритм действий, согласно установленным инструкциям: уведомление о пропаже без вести военнослужащих, уведомление о гибели военнослужащих направляется в ТЦК и СП, по которому был призван военнослужащий. Данные уведомления направляются в день, когда именно военнослужащий пропал без вести, погиб.

Все документы и необходимая информация предоставляются в срок.

Личные вещи военнослужащих, которые находились при них или остались в подразделении, передаются семьям через службу гражданско-военного сотрудничества.

В то же время, мы должны отметить, что приоритетом для военнослужащих, участвующих в боевых действиях, всегда остается сохранение собственной жизни во время эвакуации тел погибших побратимов. Поэтому, к сожалению, в некоторых случаях личные вещи могут остаться на боевых позициях и не быть сразу эвакуированными.

Командование делает все возможное, чтобы семьи получали полную информацию о своих близких в установленные сроки.

Мы понимаем, что ожидание информации является тяжелым для семей, поэтому бригада прилагает максимум усилий для того, чтобы каждое обращение рассматривалось вовремя и с максимальным вниманием.

Если возникают вопросы или есть необходимость получения дополнительной информации, семьи могут обращаться по официальным каналам — электронной почте: [email protected] или на телефонные линии: +380 93 247 2679. Подробная информация по ссылке https://sites.google.com/view/military-service.

Каждое обращение будет рассмотрено и ответ предоставляется оперативно.

Мы уделяем внимание каждому обращению и стараемся давать исчерпывающие и своевременные ответы. Спасибо за терпение и понимание в это сложное для всех нас время".