Ефективна САУ М109: чим ще може поділитись з Україною Італія без надмірних витрат ( відео)

Це лише одна з версій американської САУ, проте ефективна

Одним закордонних партнерів, які допомагають Україні, є Італія. Для ЗСУ чимало техніки приїхало саме звідти, зокрема САУ M109L.

Як зазначає "Мілітарний", ця техніка була списана та відправлена на відновлення. Приводили її до ладу американським коштом. зазначається що на базі списаної військової техніки зі складів Міноборони Італії є ще чимало цікавого що могло б знадобитися Україні в обороні від Росії. Серед найменувань танки Leopard 1, самохідні артилерійські установки M109L, бронетранспортери М113, VСС-1, машини підтримки тощо. Україна вже зробила відповідний запит.

Щож до артилерійської установки M109L, то модернізація американської САУ, що вироблялась в Італії. Снаряд вона відправляє на 24 — 30 км залежно від типу снаряда та має гармату довжиною 39 калібрів.

Загалом гаубиця М109 має чимало модифікацій. Серед них вже знайома українцям з ефектних відео роботи САУ M109A6 Paladin — версія, що почала випускатися у 1990 році. Відмінністю від попередників стали кращі броня, двигун, ходова та збільшення боєзапасу до 39 пострілів. В неї інтегрували цифрову навігацію та систему керування вогнем. Завдяки цьому після зупинки "Паладіну" потрібні 30 секунд, щоб відкрити вогонь.

Раніше "Телеграф" розповідав про раритетну гармату КС-19. Її умільці встановили на шасі від вантажівки.