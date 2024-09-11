"Служить" у теробороні та є у прикордонників: як гармата може стати важкою артилерією (фото, відео)

Гармата налічує майже 80 років стажу

Ця зброя — справжній раритет. Зенітні гармати КС-19, які використовуються в теробороні та у прикордонників, з'явилися на озброєння СРСР ще у 1947 році, проте їх можна ефективно застосовувати проти російських окупантів і зараз. Тим більш українські умільці встановили їх на шасі від вантажівки. Сама ж оригінальна гармата КС-19 буксується.

Фотографії використання військові ДПСУ показали у серпні — артилерійські розрахунки навчалися стріляти саме із зенітних гармат КС-19. Варто зауважити, вони можуть вести вогонь як по наземних цілях, так і повітряних. Раніше з'являлося відео про проєкт "Оксана", коли зенітну гармату КС-19 встановлювали на шасі Tatra.

По наземних цілях КС-19 може вести вогонь з відстані до 20 км, безпілотники та інші літальні апарати вражати на висоті до 15 км при їхній швидкості до 1200 км/год. Калібр КС-19 100 мм, тож одне із питань — постачання снарядів. Швидкострільність такої зброї — до 15 вистрілив на хвилину.

Портал "Мілітарний" зазначає, що зенітні гармати КС-19 по суті стали важкою артилерією під час повномасштабного вторгнення. На момент початку російської агресії, гармати не стояли на озброєнні ЗСУ. В березні 2023 року з'явилося повідомлення про розконсервацію та ремонт 11 таких гармат. Також гармати КС-19 могли з'явитися на озброєнні ЗСУ як трофей.

Раніше "Телеграф" розповідав про RBS 70 — це шведський ПЗРК, що має вельми гарні характеристики. Швеція надасть Україні додаткові ракети до нього.