"Служит" в терробороне и у пограничников: как пушка может стать тяжелой артиллерией (фото, видео)

Пушка насчитывает почти 80 лет стажа

Это оружие – настоящий раритет. Зенитные пушки КС-19, используемые в терробороне и у пограничников, появились на вооружении СССР еще в 1947 году, однако их можно эффективно применять против российских окупантов и сейчас. Тем более, украинские умельцы установили их на шасси от грузовика. Сама же оригинальная пушка КС-19 буксуется.

Фотографии использования военные ГНСУ показали в августе — артиллерийские расчеты учились стрелять именно из зенитных орудий КС-19. Следует заметить, они могут вести огонь как по наземным целям, так и воздушным. Ранее появлялось видео о проекте "Оксана", когда зенитную пушку КС-19 устанавливали на шасси Tatra.

По наземным целям КС-19 может вести огонь с расстояния до 20 км, беспилотники и другие летательные аппараты поражать на высоте до 15 км при их скорости до 1200 км/ч. Калибр КС-19 100 мм, поэтому один из вопросов — снабжение снарядами. Быстрострельность такого оружия – до 15 выстрелил в минуту.

Портал "Милитарный" отмечает, что зенитные пушки КС-19, по сути, стали тяжелой артиллерией во время полномасштабного вторжения. К моменту начала российской агрессии, пушки не стояли на вооружении ВСУ. В марте 2023 появилось сообщение о расконсервации и ремонте 11 таких орудий. Также пушки КС-19 могли появиться на вооружении ВСУ в качестве трофея.

Ранее "Телеграф" рассказывал о RBS 70 — это шведский ПЗРК, имеющий весьма хорошие характеристики. Швеция предоставит Украине дополнительные ракеты к нему.