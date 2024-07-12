Війна триватиме ще багато місяців: міністр закордонних справ Британії зробив невтішний прогноз

Наразі триває боротьба за майбутнє країни

Війна триватиме ще багато місяців. Коли вона скінчиться, невідомо.

Про це розповів міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "Європейській правді". Він додав, що війна закінчиться тоді, коли піде Путін і не хоче робити прогнози, коли це станеться.

"Але я чув промову Путіна кілька тижнів тому і те, що він пропонує в якості миру – це капітуляція України. Це неприйнятно, не обговорюється", — додав чиновник.

Він додав, що зараз триває "кривава боротьба" за майбутнє України. Країну підтримують і Великобританія, та інші члени НАТО, проте війна триватиме ще багато місяців.

Стосовно членства в Альянсі до закінчення війни Девід Леммі зазначив, що дотримуватиметься формулювання, яке затвердив НАТО.

"Ваш шлях до НАТО – це незворотний шлях", — додав він.

Невтішний прогноз щодо війни в Україні зробили й у НАТО. На заході вважають, що ініціатива на фронті по черзі переходитиме до кожної зі сторін. Проте генсек НАТО Мірча Джоане наголосив, що Україна обов’язково має здобути перемогу.

Також дав прогноз про тривалість війни та командир бригади "Хартія", полковник Ігор Оболенський. Він вважає, що війна з Російською Федерацією змінилася, і люди почали розуміти, що вона буде довгою.