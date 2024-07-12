Укр

Война продлится еще много месяцев: министр иностранных дел Британии сделал неутешительный прогноз

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Дэвид Лемми, министр иностранных дел Британии Новость обновлена 12 июля 2024, 17:24
Дэвид Лемми, министр иностранных дел Британии. Фото DELFI

Сейчас идет борьба за будущее страны

Война продлится еще много месяцев. Когда она закончится, неизвестно.

Об этом рассказал министр иностранных дел Великобритании Девид Лемми в интервью "Европейской правде". Он добавил, что война закончится тогда, когда уйдет Путин и не хочет делать прогнозы, когда это произойдет.

"Но я слышал речь Путина несколько недель назад и то, что он предлагает в качестве мира – это капитуляция Украины. Это неприемлемо, не обсуждается", — добавил чиновник.

Он добавил, что сейчас идет "кровавая борьба" за будущее Украины. Страну поддерживают и Великобритания, и другие члены НАТО, однако война продлиться еще много месяцев.

Относительно членства в Североатлантическом союзе до окончания войны Девид Лемми отметил, что будет придерживаться формулировки, которую утвердил НАТО.

"Ваш путь в НАТО – это необратимый путь", — добавил он.

Неутешительный прогноз относительно войны в Украине сделали и в НАТО. На западе считают, что инициатива на фронте будет поочередно переходить к каждой из сторон. Однако генсек НАТО Мирча Джоане подчеркнул, что Украина обязательно должна одержать победу.

Также дал прогноз о длительности войны и командир бригады "Хартия", полковник Игорь Оболенский. Он считает, что война с Российской Федерацией изменилась и люди начали понимать, что она будет долгой.

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#НАТО #Война #Прогноз #Британия