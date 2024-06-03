Вживатимуть усіх заходів: у РФ заістерили через ймовірне застосування Patriot-ів на їх території

У МЗС РФ назвали перекладанням з хворої голови на здорову слова Блінкена

В міністерстві закордонних справ РФ знову вдались до погроз, коментуючи можливе застосування Києвом зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot у небі над Росією. Цього разу там заявили, що Захід йде шляхом ескалації, тому країна-агресорка вживе всіх необхідних заходів щодо нейтралізації загроз.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко.

"Знаємо, що країни Заходу йдуть шляхом ескалації. Тому всіх заходів, необхідних з нашого боку, буде вжито, щоб нейтралізувати загрози, пов'язані з такою ескалацією", — сказав він у відповідь на прохання прокоментувати заяву керівника робочої групи з координації допомоги Києву при Міноборони ФРН генерал-майора Крістіана Фройдінга, який не виключив застосування ЗРК Patriot для ураження повітряних цілей у небі над Росією.

Також у МЗС РФ назвали перекладанням з хворої голови на здорову слова Блінкена про те, що Росія проводить гібридні атаки на кордонах країн НАТО.

Варто додати, що невдовзі після надання Україні дозволу бити західною зброєю по території РФ, бійці Збройних сил (ЗСУ) почали використовувати її для ударів по військовим об'єктам ворога в Бєлгородській області. Це вже приносить певні плоди.

Своєю чергою Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії, але окрім попередньо оговореної території біля Харківської області, додались і регіони поруч із кордоном на Донецькому та Луганському напрямках.

Раніше "Телеграф" писав, що США дозволили Україні бити по російській території артилерією та тактичними ракетами GMLRS для систем HIMARS. Проте бити по РФ тактичними дальнобійними ракетами ATACMS Збройним силам України заборонено.