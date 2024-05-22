Росіяни вдарили по евакуаційному авто у Вовчанську: є загиблі (відео)

Глава МВС нагадав, що поліцейські щодня ризикують своїм життям, щоб врятувати мирних громадян.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Вовчанськ у Харківській області. Вони атакували евакуаційний автомобіль, внаслідок чого було вбито поліцейського.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко. Він опублікував кадри підриву машини, які вдалося зняти на відеореєстратор поліцейського автомобіля.

Російські солдати вдарили по евакуаційному автомобілю FPV-дроном. На кадрах видно, що перед поліцейською машиною їхали ще два авто. Ворожий дрон за лічені секунди атакував середній автомобіль, внаслідок чого той вибухнув.

У момент удару в машині перебували двоє поліцейських, які їхали рятувати мирних громадян з-під обстрілу. Один з правоохоронців загинув, а другий зазнав поранень.

Ігор Клименко додав, що попри високі ризики правоохоронці продовжують вивозити українців у безпечні місця.

"Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", — наголосив глава МВС України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Вовчанську росіяни розстріляли чоловіка на інвалідному візку. У прокуратурі Харківської області вже порушили справу і з’ясовують подробиці.