У Києві пролунали вибухи: столиця відбиває ракетну атаку російських окупантів (оновлено)
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Киян просять перебувати в укриттях.
В Києві вранці 8 травня пролунали вибухи. Російські терористи атакували столицю крилатими ракетами, попередньо спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.
Детальніше про атаку терористів на Київ читайте за посиланням.