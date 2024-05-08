У Києві пролунали вибухи: столиця відбиває ракетну атаку російських окупантів (оновлено)

Киян просять перебувати в укриттях.

В Києві вранці 8 травня пролунали вибухи. Російські терористи атакували столицю крилатими ракетами, попередньо спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.

Детальніше про атаку терористів на Київ читайте за посиланням.