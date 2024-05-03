Пройшов АТО, був у пеклі Бахмута: захиснику з Хмельниччини присвоїли звання Героя України (фото)

Коменданту підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" підполковнику Дмитру Олексюку з Хмельниччини присвоєно звання Героя України. Йому вручили орден "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Про це повідомили у 3-му прикордонному загоні ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса, пише Східний Варіант.

"Для мене це стало сюрпризом. Це найвища нагорода і гордість, в першу чергу, за підрозділ. Це нагорода підрозділу, а не моя, це відзнака держави, оцінка діяльності нашої роботи, внеску в перемогу", — каже Дмитро Олексюк.

Що відомо про героя

Дмитро родом з Хмельниччини. Після закінчення Національної академії ДПСУ розпочав службу у Луганському загоні з посади старшого інспектора відділу прикордонної служби "Мілове" у 2013 році. Після початку російського вторгнення брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Був начальником відділу прикордонної служби "Золоте".

Після повномасштабного вторгнення брав безпосередню участь та керував підрозділом прикордонників у боях за Кремінну, Рубіжне, Попасну, Лиман, Святогірськ.

Дмитро Олексюк

Знищили літаки і особовий склад ворога

Один із найскладніших напрямків став Бахмут. Сформований Дмитром бойовий відділ прикордонної служби з грудня 2022 року обороняв місто від численних атак окупантів. Він разом зі своїми хлопцями проводив оборонні та штурмові операції знищуючи ворога. Загалом за період виконання бойових завдань в районі Бахмута втрати ворога склали понад 100 окупантів, зокрема вагнерівців, а двох взято у полон. Підрозділом збито два штурмових літаки СУ-25, знищено 34 укриття противника та десятки одиниць озброєння та техніки.

Дмитро Олексюк

Після реформування загону у підрозділ бригадного типу Дмитро Олексюк очолив комендатуру швидкого реагування. Нині підрозділ "Фенікс" бригади "Помста" активно стримує ворога на Бахмутському напрямку: понад 80 окупантів ліквідовано, 120 поранено, знищено десятки одиниць важкої техніки та озброєння.

"Обстановка в нашій зоні відповідальності контрольована. Ворог намагається йти у бік наших позиції, але ми їх вибиваємо на підступах. Завдяки дистанційному мінуванню та діям нашого підрозділу ситуація стабільна", – каже Дмитро Олексюк.

Дмитро Олексюк

Для довідки! Звання Геро́й Украї́ни — державна нагорода, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за надзвичайні трудові досягнення.

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