Був співвласником відомої піцерії у Херсоні: загиблому воїну просять дати звання Героя

Воїн мав підстави для звільнення від військової служби, але незважаючи на це він вступив до лав ЗСУ влітку 2022 року і став на захист Батьківщини

Сім’я загиблого на війні українського воїна Зелінського Сергія Петровича просить надати йому звання героя посмертно. Чоловік був військовослужбовцем загону спеціальних операцій 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України та мав позивний "Марафон".

Відповідна петиція з’явилась на сайті президента. Автором є сестра загиблого захисника Альона Зелінська.

"Сергій брав участь в операціях з розвідки, прямих акціях для виконання складних, небезпечних завдань на найбільш відповідальних та небезпечних ділянках фронту Донецької, Харківської, брав участь в обороні Бахмута. За героїзм та відвагу, виявлені під час виконання бойових операцій, нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня", — йдеться у петиції.

Військовий був великим патріотом і був упевнений, що Україна обов’язково переможе у війні, яка розв’язана окупантами. До останнього подиху Зелінський був вірний своїй державі, своїм побратимам. Він загинув 4 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині.

У тексті також зазначено, що Сергій мав підстави для звільнення від військової служби, але попри це він вступив до лав ЗСУ влітку 2022 року, одразу після того, як йому вдалося перетнути лінію фронту на окупованій Херсонщині. Це було вкрай небезпечно, і чоловік уже був під підозрою в окупантів.

Зелінський очолював рух опору у Херсоні, а також співпрацював із силами оборони України. Завдяки успішній роботі опору було знищено велику кількість техніки ворога та живої сили в Чорнобаївці та інших ділянках Херсонщини.

"До повномасштабної війни Сергій займався приватним підприємництвом, був співзасновником відомого в Херсоні ветеранського бізнесу — піцерія "Сіль і перець", створював нові робочі місця, на які працевлаштовували хлопців, що повернулися з АТО. Також очолював союз воїнів АТО Білозерської громади на Херсонщині. року займався активною волонтерською діяльністю", — розповіла Олена Зелінська.

Вона додала, що в дитинстві її брат перехворів на важку форму менінгіту, і лікарі заборонили йому значні фізичні та емоційні навантаження. Однак він завжди доводив, що може більше, ніж йому дозволяли.

"Зелінський Сергій Петрович справжній Герой і тому заслуговує на найвищу державну нагороду — Герой України (посмертно)", — наголошується в петиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в бою з російськими окупантами загинув військовий із Канади із позивним "Хрульф". Його друг та побратим "Хрус" каже, що чоловік хотів захистити безневинних людей в Україні.