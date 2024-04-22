Росіян підганяє не лише "9 травня": Зеленський провів Ставку і дав важливі доручення

Працюють над планом захисту українського неба

Ситуація на полі бою, зброя, захист міст, громад і критичної інфраструктури. Володимир Зеленський провів чергову Ставку, де заслухав звіти головкома Сирського та міністра оборони Умєрова. Головна увага до подій на фронті.

Про це президент написав у своєму Telegram. Зазначив, що першою була доповідь Олександра Сирського по поточній ситуації на полі бою.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", — йдеться у повідомленні.

Деталями щодо власного виробництва зброї поділився міністр оборони Рустем Умєров. Доповідь стосувалася контрактів із вітчизняними компаніями.

"Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави", — наголосив Зеленський.

На останок, очільник держави дав доручення зібрати все, що відомо українським розвідникам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо.

На наступній Ставці, за словами верховного головкома, на основі зібраних даних будуть прийняті відповідні рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вдасться зупинити російський наступ на фронті: в ISW назвали важливу умову.