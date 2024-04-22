Россиян подгоняет не только "9 мая": Зеленский провел Ставку и дал важные поручения

Работают над планом защиты украинского неба

Ситуация на поле боя, оружие, защита городов, общин и критической инфраструктуры. Владимир Зеленский провел очередную Ставку, где заслушал отчеты главкома Сырского и министра обороны Умерова. Главное внимание к событиям на фронте.

Об этом президент написал в своем Telegram. Он отметил, что первым был доклад Александра Сырского по текущей ситуации на поле боя.

"Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров", необходимое нам безотлагательно", — говорится в сообщении.

Деталями по собственному производству оружия поделился министр обороны Рустем Умеров. Доклад касался контрактов с отечественными компаниями.

"Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой – будет гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства", — подчеркнул Зеленский.

В заключение глава государства дал поручение собрать все, что известно украинским разведчикам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно.

На следующей Ставке, по словам верховного главнокомандующего, на основе собранных данных, будут приняты соответствующие решения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, удастся ли остановить российское наступление на фронте: в ISW назвали важное условие.