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"Якщо Україна не вистоїть": Зеленський назвав чотири держави, куди може вдертися Путін

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Президент змалював похмуре майбутнє для НАТО Новина оновлена 21 квітня 2024, 23:55
Президент змалював похмуре майбутнє для НАТО. Фото Офіс президента

Зеленський вважає, що Путін вже не боїться НАТО

Російський терористичний режим не зупиниться, якщо Україна не встоїть та паде перед натиском терористів. Наступними будуть країни Балтії, а потім напад росіян загрожує Польщі та частині Німеччини, які російський диктатор Володимир Путін бачить у своїй сфері інтересів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Він нагадав, що Путін одержимий відновленням могутності СРСР, та збіром "додому" колишніх республік та васалів Союзу.

"Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в Балтійські держави. Чому? Не через те, що є якась ідея або стратегія. Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу… В НАТО вони (країни колишнього СРСР) або не в НАТО — його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО. Після Балтійських держав під ударом будуть і Польща, і частина Німеччини", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав про те, що в Україні не відкидають розміщення сил НАТО на своїй території. У Верховній Раді назвали умови для цього.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну Росії проти України з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році. Він також вважає, що Європі слід готуватись до широкомасштабного нападу РФ.

Верховний головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі заявив, що російська армія зараз на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Зараз РФ на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті.

Теги:
#Європа #НАТО #Росія #Війна #Балтія