Війна може повернутися в Київ: Чмут оцінив ситуацію на фронті та дав українцям пораду

Багато мешканців Києва думають, що українці вже виграли війну

На російсько-українському фронті склалася патова ситуація. Швидко захопити Україну росіянам не вдалося, вони не змогли залякати силою, ядерною зброєю, техногенними ударами та блекаутами. Збити повністю західну підтримку в Кремлі теж не змогли. Тому росіяни перейшли в ту гру, в якій себе найкраще почувають – гра в довгу.

Про це розповів ветеран АТО Тарас Чмут. Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв’ю "УП".

"На деяких ділянках ми відбиваємо території, на деяких ділянках, на жаль, втрачаємо території, на деяких героїчно тримаємо плацдарм, намагаємося тиснути там, де можемо. Але вже 2024 рік. Війна почалася 10 років тому, йде третій рік великої війни. На скільки нас вистачить?", — розмірковує він.

Тарас Чмут наголосив, що на фоні війни всередині країни відбуваються процеси, які виливаються у внутрішньополітичне протистояння. "Я зараз говорю про повну імпотенцію парламенту, про тиск на весь бізнес, про абсолютно деструктивну поведінку правоохоронних органів і спецслужб.", — пояснив він.

Тим часом, підкреслив Чмут, в РФ проводять якісне імпортозаміщення важливих компонентів для зброї й техніки, готуються до чергової мобілізації, готують 300 тисяч людей на літо. "І їм треба щось протиставити.", — зазначив він.

За словами ветерана АТО, багато мешканців Києва думають, що українці вже виграли війну, а дехто взагалі забув, що протистояння ворогу триває. "А треба пам'ятати, що вона може повернутися сюди. Нам не можна потрапляти в ту бульбашку ілюзії, в якій була Росія перед початком повномасштабного вторгнення.", — наголосив Чмут.

Він нагадав, що саме це призвело до поразки РФ на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, за словами президента Володимира Зеленського, торішня спроба контрнаступу України проти Росії була "не настільки успішною". Він пообіцяв, що наступна спроба завдати удару у відповідь російським загарбникам продемонструє більший прогрес.