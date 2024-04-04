У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: що відомо

У місті прогриміло два вибухи

У четвер, 4 квітня, зранку у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Попередньо, за даними моніторингових чатів, було застосування балістичного озброєння.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Після вибухів у мережі також писали про загрозу застосування ворожих БпЛА.

У місті о 10:25 пролунали два потужні вибухи у різних частинах Запоріжжя, за даними моніторів.

"Одразу в декількох районах міста чули два вибухи. Один – гучний, інший – тихіший", — йдеться у повідомлені.

Попередньо були запуски балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Після вибухів в одному з районів міста повідомляють про стовп диму.

Через декілька хвилин після вибухів моніторингові чати писали про застосування ворожих БпЛА.

"Над правим берегом Запоріжжя — зафіксовано розвідувальний БпЛА", — йдеться у повідомлені.

О 10:30 моніторингові чати повідомили, що по ракетах чисто.

Об 11:00 повідомили про відбій повітряної тривоги у Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі росіяни обстріляли Харків. У місті чули вибухи, є прильоти по житлових будинках.