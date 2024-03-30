Росіяни скоро відчують це: у Міноборони розповіли, скільки нової зброї приняли на озброєння з початку року

В Україні є понад 500 компаній, які працюють на потреби оборонки

Лише за перші три місяці 2024 року Міністерство оборони прийняло на озброєння та допустило до експлуатації близько 80 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Більшість їх це боєприпаси та безпілотні літаючі апарати.

Як розповів у блозі для "Інтерфакс-Україна" заступник голови МОУ Іван Гаврилюк, подібна процедура із присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє здійснювати їх закупівлю за рахунок коштів державного бюджету.

За його словами, окрім боєприпасів та БПЛА у списку також є наземні роботизовані комплекси, комплекси РЕБ, броньована та спеціалізована техніка, міномети та засоби зв’язку.

"Підприємства вітчизняної "оборонки" нині пропонують чимало новинок. Не можу детально розповідати про їхні особливості, однак підкреслю – деякі з них мають унікальні бойові характеристики. Сподіваюся, агресор це скоро відчує на собі", — зазначив Гаврилюк.

За його словами, українські зброярі не лише збільшили обсяги виробництва, а й освоїли виробництво нових зразків, на що не в останню чергу вплинуло спрощення їхнього допуску до експлуатації. Нині цей процес триває кілька тижнів.

Заступник голови МОУ додав, що зараз в Україні є близько 500 підприємств та компаній, більшість з яких є приватними структурами, які виробляють широкий спектр військової продукції. Втім, через величезний попит держава не здатна закупити все необхідне.

"Тому Міноборони, на замовлення Генштабу ЗСУ, пріоритетно закуповує озброєння за так званим "критичним списком", далі – "закриває" першочергові потреби (серед критичних, першочергових потреб, – артилерійські, мінометні боєприпаси, снаряди для РСЗВ, ракети, БПЛА, системи РЕБ, тощо). На решту коштів закуповується все інше озброєння і техніка", — пояснив він.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна у 2024 році має вийти на рекордні показники оборонного виробництва.