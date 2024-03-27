"Ми готові йти далі, але...": міністр оборони Естонії про можливість відправлення солдатів до України

Країна готова допомагати й надалі з ремонтом й обслуговуванням техніки, а також з навчанням українських військ.

Естонія готова й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти кремлівських загарбників та надавати будь-яку допомогу. Але, як член НАТО, країна повинна суворо дотримуватись правил і стратегії Альянсу.

Таку заяву зробив міністр оборони Естонії Ганно Певкур. Свою позицію у питанні щодо відправлення солдатів до України він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

"Варто уважно поглянути на меседж президента Франції Еммануеля Макрона. І він здебільшого стосувався не сухопутних військ, а "чобіт на землі". Це, за його визначенням, стосувалося навчання, обслуговування техніки тощо, а не відправлення на передову. Я вважаю, що це загальне розуміння в Європі, що ми маємо допомагати Україні, чим можемо. Але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дуже чітко сказав, що Альянс не воює з Росією.", — пояснив він.

За словами естонського міністра, країна готова допомагати й надалі з ремонтом й обслуговуванням техніки, а також з навчанням українських військ.

На думку урядовця, українська армія потребує більше навчання. Він зазначив, що це була одна з тем під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн". – Ред.). За його словами, зараз Європа готує близько 40-60 тисяч військових, Велика Британія — так само. Естонія також проводить навчання. "Спочатку це відбувалося в нашій країні, зараз ми робимо це разом з Великою Британією в рамках навчальної місії Interflex. Ми маємо справу з більшими формуваннями й важливіше фокусуватися на підготовці вже на рівні батальйонів. Interflex готує від 40 до 60 тисяч військових, як і Європа.", — поділився подробицями міністр.

Ганно Певкур наголосив, що потрібно збільшити обсяги підготовки до 100 тисяч українців в обох випадках. "Ми повинні надіслати сигнал Кремлю, що союзники готові навчити 200 тисяч військових цього року. І питання в тому, де це буде зроблено. Це радше технічне питання, бо ми знаємо: якщо буде потреба в якомусь спеціальному навчанні, то це можна зробити і в Україні. Ми готові рухатися вперед, але, звісно, з нами також мають бути інші союзники", — резюмував він.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Міністр оборони Естонії: Путін хоче не лише захопити Україну, в нього є ще одна ціль на Заході"

Раніше "Телеграф" писав, що заява Макрона про введення військ в Україну розлютила США.