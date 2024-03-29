Путін розбудив темні інстинкти росіян: політолог про перспективу закінчення війни в Україні

Росія неодноразово показувала приклади військової модернізації та напруги всіх ресурсів для досягнення цілей за будь-яку ціну

Останнім часом почастішали прогнози, коли закінчиться російсько-українська війна. Аналітики Die Welt не виключають, що це може статися цього року, але з сумним для України результатом. А журналіст Дмитро Гордон теж робить ставку на закінчення війни вже у 2024 році, але з іншої причини – нібито в Україну прибудуть військові сили НАТО.

Своїми міркуваннями про те, коли і як може завершитись російсько-українська війна, з "Телеграфом" поділився керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак.

"Війни легко починати, проте закінчувати важко. Ця закономірність особливо характерна для нинішньої російсько-української війни, що триває з 2014 року. На жаль, нерозуміння її історико-екзистенційної природи призводить до інфантильного сприйняття можливості її завершення на більш-менш прийнятних або кон’юнктурних умовах", — каже політтехнолог.

На його думку, поки Володимир Путін та чекістське угруповання зберігає контроль над Кремлем, говорити про справді стабільне завершення війни в Україні навряд чи доводиться. Йтиметься тільки про її призупинення.

"Адже Путін вважає себе ураженим і приниженим з погляду спотвореного розуміння свого місця в історії, тому що не зміг зробити бліцкриг в Україні у 2022 році. До того ж росіяни втратили надто багато на цій війні – і в людському, і в технічному вимірі, щоб так просто відкинути ідею захоплення Києва та більшої частини України. Швидше, навпаки, це лише посилює агресивну агонію російської армії та підтримку її дій з боку пропагандистів", – зазначає політичний експерт.

Те ж саме, вважає він, можна сказати і про Україну, для якої ціна війни надто велика, щоб тепер поступитися територією, поступитися національною гідністю і долями людей в окупації заради, можливо, короткої паузи перед ще більш підготовленим і масштабним ривком РФ (вже з урахуванням колишніх системних помилок).

Експерт нагадує, що Росія неодноразово у своїй історії показувала приклади військової модернізації "на марші" – та ефективної напруги всіх ресурсів для досягнення цілей за будь-яку ціну.

"Тому як би це прямо і навіть трохи цинічно не звучало, але нинішня оборонна війна України – гарантія її нинішнього існування як держави та збереження української нації від чергового геноциду. Але в цій війні Україні потрібна західна допомога, — наголошує Олег Постернак. — Зараз як ніколи".

За словами керівника Центру політичної розвідки, Путіну, який відчув запах безкарності за кров, вдалося розбудити темні інстинкти хворого на імперські фантоми російського суспільства. І перетворити війну з метою фізичного винищення сусіднього народу на прийнятний константний процес.

"Вже запущено процес еволюції Росії в неототалітарну країну, а на антизахідних принципах скріплено нову "вісь зла". Ці процеси об’єктивно роблять перспективу глобальної війни більш незворотними, аніж це було навіть у 2022 році", — упевнений Олег Постернак.