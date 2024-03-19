Гордон дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна в Україні, і назвав причину (відео)

Це відбудеться швидко та рішуче.

Український журналіст Дмитро Гордон раптово зробив прогноз щодо закінчення війни в Україні. За його словами, це станеться вже у 2024 році.

Таку заяву Гордон зробив 17 березня під час розмови на Youtube-каналі із журналістом Василем Головановим. Він також заявив, що до кінця року на територію України нібито буде введено військові сили НАТО. Вони навчатимуть українських воїнів використанню найновішого озброєння із Західних країн.

"Увійдуть і уд*ючать Росію новітнім озброєнням. Тому що для новітнього озброєння потрібні люди. Вчити українців керувати — довго, а часу немає", — сказав він.

Гордон поділився інсайдом, що закінчення війни має статися найближчим часом.

"За моїми даними війна цього року закінчиться. Запам’ятайте, я це говорю, війна цього року закінчиться", - сказав журналіст своєму колезі.

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