Гордон дал неожиданный прогноз о том, когда закончится война в Украине, и назвал причину (видео)

Это произойдет быстро и решительно

Украинский журналист Дмитрий Гордон внезапно сделал прогноз насчет окончания войны в Украине. По его словам, это произойдет уже в 2024 году.

Такое заявление Дмитрий Гордон сделал 17 марта во время разговора на Youtube-канале с журналистом Василием Головановым. Он также заявил, что до конца года на территорию Украины якобы будут введены военные силы НАТО. Они будут обучать украинских воинов использованию новейшего вооружения из Западных стран.

"Войдут и удр*чат Россию новейшим вооружением. Потому что для новейшего вооружения нужны люди. Учить украинцев управлять – долго, а времени нет", — сказал он.

Гордон поделился инсайдом, что окончание войны должно случиться в ближайшее время.

"По моим данным война в этом году закончится. Запомните, я это говорю, война в этом году закончится", – сказал журналист своему коллеге.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие окончание войны. По его словам, миру необходимо перестать бояться изменений РФ и признать, что Путин — это угроза.