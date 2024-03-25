"Врятовано тисячі життів": у Міноборони розповіли, скільки ракет збила українська ППО за два роки

Україні, як і раніше, необхідно більше систем ППО

Росіяни вже понад два роки ведуть ракетний терор проти України, останнім часом ще й посилюючи його, знову атакуючи енергосистему. Втім, українська ППО гідно дає бій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. За її даними, з початку повномасштабного вторгнення нашої ППО було збито понад 2000 російських крилатих та балістичних ракет.

"Це результат титанічної роботи українських ППО. Тисячі життів врятували сучасні системи ППО, надані нашими партнерами", — зазначають у оборонному відомстві країни.

Однак, додають у міністерстві, Україні, як і раніше, необхідно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що громадянська інфраструктура залишається основною метою російських ударів.

Нагадаємо, що 25 березня, під час нової атаки на Київ, росіяни, ймовірно, застосували по місту свою гіперзвукову ракету "Циркон". Вони були запущені Україною з території окупованого Криму. Захисникам неба вдалося збити їх, але уламки наробили лиха. У Печерському районі вони впали на спортзал, який належить до одного з навчальних закладів. Постраждали 10 людей.