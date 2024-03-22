"Навіть минулої зими не було такого": голова "Укренерго" про масований удар Росії

Найважча ситуація у Харкові

Внаслідок нічної і ранкової атаки Росії по Україні в енергосистемі нашої країни уражені десятки магістральних об’єктів мережі. Цей масштаб уражень є глобальним. Він перевищив російські атаки минулорічної зими.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький. Він зазначив, що це безпрецедентна кількість ракет, яку випустили по енергосистемі за час широкомасштабного вторгнення.

"Енергосистема не втратила свою цілісність. Енергосистема працює. Ситуацію ми контролюємо. Ми також певний обсяг електроенергії отримуємо з Європи. Тому що наша енергосистема з’єднана з європейською. Це загалом картинка. В багатьох регіонах, тим не менше, є досить значні і досить масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Їхній масштаб викликаний масштабами самої атаки… Навіть минулої зими атаки, які були спрямовані на нашу енергосистему не були настільки великими, як атака цієї ночі. Тому в багатьох регіонах є обмеження електропостачання", — сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" додав, що ці обмеження є контрольованими.

"Також і вони потрібні нам для того, щоб не перевантажити ті елементи мережі, які залишилися в роботі, які не є пошкодженими", — сказав він.

Крім того, Кудрицький зауважив, що найважча ситуація у Харкові, де російська армія "буквально намагалася знищити" усі основні енергетичні об’єкти, які живлять місто.

"Якщо у Харківській області ситуація з електропостачанням стабільна, то в місті Харків ситуація з електропостачанням – надзвичайно складна. І зараз ми займаємося в першу чергу відновленням електропостачання саме до міста Харкова", — зазначив Кудрицький.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію з електропостачанням у областях, які постраждали від атаки 22 березня. Є попадання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних галузях.