Французи вже воюють в Україні, а Макрон введе ще тисячі солдатів: головний розвідник Путіна вразив заявою

У Росії назвали французьких військових на території України "законними військовими цілями"

У суспільстві не вщухає резонанс після заяв президента Франції Еммануеля Макрона про те, що в Україну можуть увійти війська НАТО. У російській розвідці заявили, що Франція нібито вже готує військовий контингент для відряджання в нашу країну.

З такою заявою виступив директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, передають росЗМІ. За його словами, йдеться нібито про 2 тисячі іноземних військових.

Головний путінський розвідник пригрозив, що якщо Франція заведе своїх військових до України, то Росія битиме по них спеціально.

"Французький військовий підрозділ в Україні стане легітимною і пріоритетною ціллю для російських збройних сил. А отже, на нього чекає доля всіх французів, які будь-коли приходили на територію руського миру з мечем", — сказав Наришкін.

Він звинуватив владу Франції в тому, що нібито їй "немає діла до загибелі звичайних французів". Щобільше, глава СЗР Росії заявив, що на цей час кількість загиблих французів нібито "перевищила психологічно значущий поріг" і уряд країни побоюється говорити "чутливі дані" публічно. У Франції, за його словами, побоюються масових антиурядових виступів.

"У французькій армії зараз помітно стурбовані зростанням кількості французів, які загинули в Україні. Тільки внаслідок знищення ЗС РФ пункту тимчасової дислокації іноземців під Харковом 17 січня загинули десятки громадян Франції, а відтоді такі удари стали нормою в українському конфлікті", — сказав Наришкін.

Він також стверджує, посилаючись на "неофіційні дані Міноборони Франції", що подібні втрати країна не переживала з часів війни в Алжирі в другій половині XX століття. Однак жодних підтверджувальних даних путінський розвідник не надав.

Наришкін також заявив, що Париж нібито намагається приховувати не лише кількість втрат французьких військових в Україні, а й сам факт їхнього залучення у війні проти РФ. Але робити це стає все важче, оскільки загиблих треба ховати, а їхнім сім’ям виплачуватиме компенсації.

"Все це вимагає належного документального оформлення, а подальша "подвійна бухгалтерія смерті" загрожує судовими позовами незадоволених родичів", — резюмував голова служби зовнішньої розвідки України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Еммануель Макрон запропонував Путіну запровадити режим тиші на час Олімпіади та не обстрілювати Україну у цей період. Російський президент прокоментував цю пропозицію, але однозначної відповіді так і не дав.