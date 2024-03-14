Макрон вже давно обговорює відправку військових в Україну: в ЗМІ спливли цікаві деталі

Макрон впевнений, що домовитися з Росією не вийде

Президент Франції Емманюель Макрон, який нещодавно зробив гучну заяву щодо можливості відправки військ НАТО в Україну, почав замислюватися про це щонайменше з літа 2023 року. Відповідне питання також порушували на засіданні Ради оборони Франції минулоріч, 12 червня.

Про це пише французьке видання Le Monde. Журналісти стверджують, що у ніч проти 21 лютого 2024, в портретній кімнаті Єлисейського палацу, під час застілля у вузькому колі, Макрон сказав про готовність відправити війська в Україну.

"Президент був замислений. Ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується. "У будь-якому разі, у прийдешньому році мені доведеться відправити хлопців в Одесу", — сказав Макрон, передає видання слова одного з гостей.

Головні події 14 березня від "Телеграф"

Вже через кілька днів, а саме 26 лютого, президент Франції озвучив цю ідею публічно. Заява Макрона про можливість відправки західних військ в Україну стала "дипломатичною катастрофою", зазначає видання.

Разом з тим, французькі журналісти пишуть, що "метаморфоза Макрона з голуба на яструба" загрожує очільнику Франції "ізоляцією на політичній сцені", однак ситуація на фронті в Україні "викликає сильне занепокоєння Парижа".

"Ініціатива французького президента, яку погано розуміють на міжнародному рівні, насилу знаходить розуміння й у самих французів", — пишуть журналісти.

Водночас у виданні зазначають, що їхнє джерело у Єлисейському палаці відзначило: "Коментарі Емманюеля Макрона завжди надзвичайно послідовні".

Як писав "Телеграф", після заяви президента Франції, більшість лідерів держав, що входять до НАТО, публічно заявили, що не стануть відправляти своїх солдатів в Україну.