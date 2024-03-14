Макрон уже давно обсуждает отправку военных в Украину: в СМИ всплыли интересные детали

Макрон уверен, что договориться с Россией не получится

Президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно сделавший громкое заявление о возможности отправки войск НАТО в Украину, начал задумываться об этом по меньшей мере с лета 2023 года. Соответствующий вопрос также поднимался на заседании Совета обороны Франции в прошлом году, 12 июня.

Об этом пишет французское издание Le Monde. Журналисты утверждают, что в ночь на 21 февраля 2024 года, в портретной комнате Елисейского дворца, во время застолья в узком кругу, Макрон сказал о готовности отправить войска в Украину.

"Президент был задуман. Ситуация в Украине, оккупированной российскими войсками вот уже 2 года, ухудшается и война затягивается. "В любом случае, в будущем году мне придется отправить ребят в Одессу", — сказал Макрон, передает издание слова одного из гостей.

Главные события 14 марта от "Телеграф"

Уже через несколько дней, а именно 26 февраля, президент Франции озвучил эту идею публично. Заявление Макрона о возможности отправки западных войск в Украину стало "дипломатической катастрофой", отмечает издание.

Вместе с тем французские журналисты пишут, что "метаморфоза Макрона с голубя на ястреба" угрожает главе Франции "изоляцией на политической сцене", однако ситуация на фронте в Украине "вызывает сильную обеспокоенность Парижа".

"Инициатива французского президента, плохо понимаемая на международном уровне, с трудом находит понимание и у самих французов", — пишут журналисты.

В то же время в издании отмечают, что их источник в Елисейском дворце отметил: "Комментарии Эмманюэля Макрона всегда чрезвычайно последовательны".

Как писал "Телеграф", после заявления президента Франции большинство лидеров государств, входящих в НАТО, публично заявили, что не станут отправлять своих солдат в Украину.