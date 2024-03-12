"Цих хворих уже нічого не вилікує": Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу та пообіцяв відповідь (відео)

Дії росіян без відповіді не залишаться

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу та пообіцяв Росії потужну відповідь. За його словами, удари у відповідь будуть цілком справедливими.

Як розповів глава держави у своєму традиційному відеозверненні, згідно з останніми даними в результаті ракетного удару росіян було зруйновано частину багатоповерхового будинку і понад 30 людей постраждали. Крім того, є загиблі.

"І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують", — зазначив Зеленський.

За його словами, лише заподіяння втрат Росії дозволить зробити її безпечною не лише для України, а й для інших її сусідів та різних народів.

Зеленський зазначив, що напередодні отримав доповіді від ЗСУ, ГУР та СБУ про результати застосування далекобійних дронів.

"Думаю, всі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність — реальне наближення безпеки для всіх", — зазначив він.

Нагадаємо, ракетний удар по Кривому Розі росіяни завдали увечері 12 березня. За останніми даними, в результаті атаки загинули троє людей. Також 38 людей отримали поранення. Серед постраждалих також є 10 дітей. Ліквідація наслідків продовжується.

Як повідомлялося раніше, 10 березня внаслідок російського обстрілу серйозно постраждав Мирноград (Донецька область). У місті зафіксовано масштабні руйнування.