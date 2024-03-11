Шпигувала для російських спецслужб: СБУ затримала дружину колишнього "регіонала" (фото)

Дружині ексголови райради від "Партії регіонів", яка шпигувала для ФСБ у Вінницькій області, загрожує довічне ув'язнення

СБУ затримала дружину ексрегіонала, яка виявилася агенткою ФСБ. Вона збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.

Про це повідомила прес-служба СБУ. Подробиці з’явилися в Телеграм-каналі відомства.

"Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера "Партії регіонів", який до 2015 року очолював місцеву райраду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів", — сказано в повідомленні.

Крім того, зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники. Також вона розвідувала маршрути руху військових ешелонів. В СБУ зазначили, що агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.

Також у ході розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки російського диктатора Володимира Путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

В СБУ зазначили, що саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована.

Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які використовувала для комунікації з ФСБ.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомив, що СБУ затримала посадовицю харківського університету.