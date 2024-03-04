Стали поліцаями: СБУ розкрила імена зрадників, які прислуговують Росії на Херсонщині

"Кожен із них буде знайдений і покараний"

Служба безпеки України продовжує роботу із притягнення до відповідальності окупантів та їх посібників. Правоохоронці повідомили про підозру ще 25 колаборантам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Цими зрадниками є українці, які з окупацією Херсонщини почали працювати у так званому МВС РФ.

У результаті комплексних заходів разом із Національною поліцією України встановлено особи ще 25 колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління мвс рф" на лівобережжі Херсонщини. За даними слідства, фігуранти добровільно приєдналися до псевдоустанови ще на початку окупації обласного центру.

Тоді їх призначили на різні "посади" у складі Дніпровського, Корабельного та Центрального "відділів" карального органу країни-агресора. Встановлено, що підбір "кадрів" до незаконного формування здійснювали кадрові співробітники фсб", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрадникам видали табельну зброю, форму і ті разом із росіянами наразі проводять масові репресії проти місцевих жителів. Для цього зловмисники фабрикують "справи" проти українських патріотів. А потім викрадають їх з власних помешкань або прямо посеред вулиці та ув’язнюють до російських катівень. Під час таких "нальотів" колаборанти грабують оселі потерпілих під виглядом "обшуків".

Також співробітники СБУ розкрили імена цих посібників терористів. Ними є:

1. Набережний Сергій Анатолійович, 04.12.1976 р.н.

2. Вансович Христина Олександрівна, 21.06.1999 р.н.

3. Сахневич Юрій Леонідович, 09.12.1989 р.н.

4. Соболь Вікторія Вікторівна, 27.02.1996 р.н.

5. Москвітін Володимир Андрійович, 14.12.1988 р.н.

6. Андрушкевич Костянтин Вадимович, 07.08.1981 р.н.

7. Ісмаілов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 р.н.

8. Гучок Роман Сергійович, 04.07.1982 р.н.

9. Михайлова Вікторія Вікторівна, 09.04.1996 р.н.

10. Паршин Сергій Олександрович, 24.07.1989 р.н.

11. Кряквін Владислав Олексійович, 24.05.1981 р.н.

12. Коваленко Олексій Вікторович, 17.02.1986 р.н.

13. Бондар Денис Олегович, 23.12.1993 р.н.

14. Павлик Павло Миколайович, 28.10.1992 р.н.

15. Коломієць Олександр Олександрович, 22.01.1993 р.н.

16. Бошин Віктор Миколайович, 16.06.1999 р.н.

17. Амелькін Олексій Миколайович, 21.05.1982 р.н.

18. Гришко Дмитро Вікторович, 17.01.2004 р.н.

19. Петрова Тетяна Денисівна, 29.01.2001 р.н.

20. Єрмоченко Тетяна Олександрівна, 15.05.1988 р.н.

21. Носуля Віталій Анатолійович, 24.04.1993 р.н.

22. Виноградов Олександр Анатолійович, 20.11.1984 р.н.

23. Клименко Андрій Федорович, 18.05.1977 р.н.

24. Сушко Олег Володимирович, 03.02.1982 р.н.

25. Молчанов Андрій Владиславович, 01.09.1988 р.н.

У СБУ додали, що оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині України, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

"Кожен із них буде знайдений і покараний", — обіцяє спецслужба.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ викрила духівника колаборанта Сальдо.