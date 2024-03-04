Стали полицаями: СБУ раскрыла имена предателей, которые прислуживают России на Херсонщине

"Каждый из них будет найден и наказан"

Служба безопасности Украины продолжает работу по привлечению к ответственности оккупантов и их пособников. Правоохранители сообщили о подозрении еще 25 коллаборантам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Этими предателями являются украинцы, которые с оккупацией Херсонщины начали работать в так называемом МВД РФ.

"В результате комплексных мероприятий вместе с Национальной полицией Украины установлены лица еще 25 коллаборантов, которые вступили в созданный агрессором "главное управление МВС РФ" на левобережье Херсонщины. По данным следствия, фигуранты добровольно присоединились к псевдоучреждению еще в начале оккупации областного центра.

Тогда их назначили на различные должности в составе Днепровского, Корабельного и Центрального отделов карательного органа страны-агрессора. Установлено, что подбор кадров к незаконному формированию осуществляли кадровые сотрудники ФСБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предателям выдали табельное оружие, форму и те вместе с россиянами теперь проводят массовы репрессии против местных жителей. Для этого злоумышленники фабрикуют "дела" против украинских патриотов. А потом похищают их из собственных помещений или прямо посреди улицы и заточают в российские застенки. Во время таких "налетов" коллаборанты грабят дома пострадавших под видом "обысков".

Также сотрудники СБУ раскрыли имена этих пособников террористов. Ими являются:

1. Набережный Сергей Анатолиевич, 04.12.1976 г.р.

2. Вансович Кристина Александровна, 21.06.1999 г.р.

3. Сахневич Юрий Леонидович, 09.12.1989 г.р.

4. Соболь Виктория Викторовна, 27.02.1996 г.р.

5. Москвитин Владимир Андреевич, 14.12.1988 г.р.

6. Андрушкевич Константин Вадимович, 07.08.1981 г.р.

7. Ісмаилов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 г.р.

8. Гучок Роман Сергеевич, 04.07.1982 г.р.

9. Михайлова Виктория Викторовна, 09.04.1996 г.р.

10. Паршин Сергей Александрович, 24.07.1989 г.р.

11. Кряквин Владислав Александрович, 24.05.1981 г.р.

12. Коваленко Алексей Викторович, 17.02.1986 г.р.

13. Бондар Денис Олегович, 23.12.1993 г.р.

14. Павлик Павел Николаевич, 28.10.1992 г.р.

15. Коломиец Александр Александрович, 22.01.1993 г.р.

16. Бошин Виктор Николаевич, 16.06.1999 г.р.

17. Амелькин Алексей Николаевич, 21.05.1982 г.р.

18. Гришко Дмитрий Викторович, 17.01.2004 г.р.

19. Петрова Татьяна Денисовна, 29.01.2001 г.р.

20. Ермоченко Татьяна Александровна, 15.05.1988 г.р.

21. Носуля Виталий Анатолиевич, 24.04.1993 г.р.

22. Виноградов Александр Анатолиевич, 20.11.1984 г.р.

23. Клименко Андрей Федорович, 18.05.1977 г.р.

24. Сушко Олег Владимирович, 03.02.1982 г.р.

25. Молчанов Андрей Владиславович, 01.09.1988 г.р.

В СБУ добавили, что поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

"Каждый из них будет найден и наказан", — обещает спецслужба.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила духовника коллаборанта Сальдо.