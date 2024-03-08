У Києві та низці областей було оголошено тривогу: загроза "Шахедів" і ракет РФ (оновлено)

Влучань ворожих снарядів станом на 22:05 не зафіксовано

У Києві та області, а також низці інших регіонів оголосили повітряну тривогу. "Шахеди" помічені над Чернігівською областю, а у Харківській оголошено ракетну небезпеку. Про це інформують моніторингові канали. Українцям нагадують, що задля безпеки краще спуститися в укриття.

Роботу ППО вже було чути у Чернігівській області. Також повітряні цілі були помічені у бік Сумської області, Києва та Кропивницького, але згодом припинили своє існування. У Миколаївській та Херсонській областях помічені ударні БПЛА. Усього станом на 22:05 повітряну тривогу оголосили у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

У Повітряних Силах України попереджають, що у цих регіонах є загроза застосування балістичного озброєння. Також декілька груп БпЛА взафіксовані в північній частині Херсонщини та тримають курс на північ.

Оновлено 22:16. У Києві відбій повітряної тривоги Загроза залишилася для Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський розповів подробиці російського удару по Одесі під час візиту прем'єра Греції. За словами президента, Путін цим ударом продемонстрував зневагу до міжнародного лідера.